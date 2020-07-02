РИАМО - 2 июл. Полицейские подмосковного городского округа Лотошино по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля от частного дома в одном из СНТ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Заявление в полицию написала владелица машины. Через 40 минут в рамках работы по плану «Перехват» сотрудники ДПС заметили похищенный автомобиль вблизи деревни Ушаково. За рулем находился ранее судимый 40-летний мужчина.

«Полицейскими при проверке документов у злоумышленника были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Правонарушителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что содержание алкоголя в крови составляет 1,182 промилле», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник пояснил, что проходил мимо одного из домов и заметил автомобиль, в замке зажигания которого находились ключи. Мужчина сел за руль и направился в Москву.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.