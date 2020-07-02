РИАМО - 2 июл. В Москве вернутся к плановой работе еще 20 КТ-центров, которые принимали пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва достаточно оперативно перепрофилировала медицинские учреждения для оказания помощи больным с коронавирусом. Своеобразным ноу-хау в мировой практике была организация на базе поликлиник круглосуточных КТ-центров. Теперь, когда мы видим положительную динамику по сокращению новых случаев заболевания, нет необходимости в такой инфекционной инфраструктуре», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ранее к стандартному режиму работы вернулись 12 столичных КТ-центров.

Перед тем, как вернуть 20 центров к плановой работе, в них проведут полную дезинфекцию помещений, медперсонал пройдет обследование.

В апреле на базе городских поликлиник в Москве были созданы специальные амбулаторные КТ-центры, в которых исследовали пациентов с симптомами ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию для постановки диагноза. Всего в Москве было организованно 48 таких центров.