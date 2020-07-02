РИАМО - 2 июл. Уже более 10 тысяч компаний стали участниками Московского инновационного кластера (МИК), им доступны различные меры поддержки от правительства города, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что столичные власти стараются помочь компаниям реализовать их проекты, создать все условия для успешной и продуктивной работы разработчиков.

Для участников МИК предусмотрены свыше 200 мер поддержки. Кроме того, с помощью платформы i.moscow компании из МИК могут найти партнеров, помещения в аренду или площадки для производства и тестирования собственной продукции.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что на онлайн-платформе постоянно появляются новые сервисы, они сразу становятся доступными для участников МИК.

«Кроме того, на платформе предусмотрен индивидуальный подбор мер поддержки под конкретного получателя в зависимости от типа организации, задач, которые она решает и других параметров», - добавил Фурсин.

Участником Московского инновационного кластера могут бесплатно стать юрлица, а также индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории столицы.

На сегодняшний день в МИК входят как крупные корпорации, так и малые и средние технологичные предприятия, а еще стартапы, технопарки, исследовательские институты и научные центры ведущих вузов.