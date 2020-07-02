РИАМО – 2 июл. 77,92% проголосовавших граждан России одобрили поправки к Конституции РФ после обработки 99,96% протоколов участковых избирательных комиссий, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и продлилось несколько дней.

1 июля был основным и последним днем голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки закрылись в 20:00.

За ходом голосования следили более 526 тысяч наблюдателей.

Явка на голосование по поправкам в Конституцию, по предварительным данным, составила 64,99%.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>