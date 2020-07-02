РИАМО - 2 июл. В Москве за последние сутки умерли 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За весь период пандемии в столице умерли 3870 человек с подтвержденным коронавирусом.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

При появлении симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

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2 ИЮЛЯ

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов