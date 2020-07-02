РИАМО - 2 июл. До 26 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области в четверг, при переменной облачности возможна гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 24 до плюс 26 градусов, а в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла», - говорится в сообщении.

Местами в регионе возможен кратковременный дождь с грозой. Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, в грозу порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.