РИАМО - 2 июл. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в июле 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, приемы граждан органами власти Московской области проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Приемы проводятся с 10:00 до 13:00.

Приемные министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области будут работать 10 июля в Воскресенске, 3 июля – в Дмитровском округе, 17 июля – в Клину, 24 июля – в Серпухове, 6 июля – в Чехове, 13 июля – в Щелкове, 20 июля - в Ивантеевке, 27 июля – в Королеве.

Представители министерства экономики и финансов региона проведут приемы в Серебряных Прудах 20 июля, в Щелкове – 3 июля, в Дзержинском – 17 июля, в Лыткарине – 8 июля.

Приемные министерства здравоохранения Подмосковья примут жителей Каширы 3 июля, Ленинского округа – 10 июля, Наро-Фоминского округа – 27 июля, Сергиево-Посадского округа – 24 июля, Серпухова - 6 июля, Балашихи – 17 июля, Домодедова – 13 июля, Подольска – 20 июля.

Представители министерства социального развития региона проведут приемы 3 июля в Красногорске, 13 июля – в Люберцах, 17 июля – в Раменском, 6 июля – в Шаховской, 24 июля – в Балашихе, 20 июля – в Дубне, 10 июля – в Жуковском, 27 июля – в Лобне.

С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.