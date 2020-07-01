РИАМО – 1 июл. После обработки 57,18% протоколов участковых избирательных комиссий в России за поправки в Конституцию страны проголосовали 76,78% участников общероссийского голосования, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК.

Среда стала последним и основным днем голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Отдать свой голос можно было до 20:00.

За ходом голосования следили более 526 тысяч наблюдателей.

В МВД России с 25 июня поступило 839 заявлений о происшествиях на голосовании по поправкам в Конституцию, но среди них не было сообщений о серьезных нарушениях.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>