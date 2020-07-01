РИАМО - 1 июл. По итогам обработки 32,5% протоколов УИК за поправки в Конституцию России в Подмосковье проголосовали 78,47% участников голосования, соответствующие данные появились на экране ЦИК в инфоцентре.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.

Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал, что после голосования по поправкам к Конституции РФ членам участковых избирательных комиссий Подмосковья сделают тестирование на коронавирусную инфекцию.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>