РИАМО - 1 июл. В Московской области утвердили график приема граждан в приемной правительства региона в июле 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

Приемы жителей проводятся в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Второго июля с 10:00 прием будет проводить министр образования региона Ирина Каглюгина.

Третьего июля с 15:00 жителей будет принимать министр культуры Московской области Елена Харламова.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир проведет прием жителей 6 июля, начало в 10:00. В этот же день в 15:00 начнется прием у министра правительства региона по информационной политике Анастасии Звягиной.

В 15:00 7 июля прием проведет министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Восьмого июля с 10:00 начнется прием у председателя комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислава Гордиенко.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев будет принимать жителей с 15:00 9 июля.

Десятого июля с 10:00 начнется прием у министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

Председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина примет жителей 13 июля, начало в 10:00.

Четырнадцатого июля прием проведет заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов, начало в 10:00. А в 15:00 начнется прием у министра правительства региона по социальным коммуникациям Вячеслава Духина.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова будет проводить прием жителей 15 июля с 10:00.

Шестнадцатого июля приемы проведут начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов (с 10:00) и министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

С 10:00 17 июля прием начнется у министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Двадцатого июля с 15:00 можно будет задать вопрос министру экономики и финансов региона Наталии Масленкиной.

А 21 июля в 10:00 прием жителей проведут заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова примет жителей 22 июля, начало в 10:00. В этот же день пройдет прием у заместителя председателя правительства Московской области – руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.

В 10:00 23 июля пройдет прием жителей у начальника Главного управления государственного строительного надзора региона Артура Гарибяна. В этот же день в 15:00 жителей примут первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Двадцать четвертого июля прием проведет министр энергетики региона Александр Самарин. Начало в 10:00.

Начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская примет жителей 27 июля, начало в 10:00.

В 15:00 28 июля пройдут два приема - у заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина и у министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

В 10:00 29 июля жителей региона примут заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин и руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

В 15:00 30 июля пройдут два приема населения – у заместителя председателя правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина и министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский примет жителей 31 июля, начало в 10:00. В этот же день в 15:00 состоится прием у заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.