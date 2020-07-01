РИАМО - 1 июл. Проверки на объектах топливно-энергетического комплекса Подмосковья перед осенне-зимним сезоном начнутся в июле, подготовку к зиме должны завершить к 15 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Со 2 июля в Подмосковье начинаются плановые отключения горячего водоснабжения и проведение профилактических работ на трубопроводных сетях.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе, уверен, что мы сможем качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Запрет на плановые отключения был установлен на время самоизоляции граждан, чтобы создать комфортные условия для нахождения дома и таким образом уменьшить скорость распространения коронавируса.

Отмена этих ограничений позволяет энергетикам полномасштабно развернуть подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов, которая должна закончиться к 15 сентября.

В настоящее время текущие ремонтные работы, связанные с подготовкой к предстоящей зиме, начаты во всех 2,5 тысячах котельных. Количество энергетических объектов, которые связаны с подготовкой зиме, внушительное: 53,9 тысячи МКД, 10,5 тысяч километров тепловых сетей, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов.