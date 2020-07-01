РИАМО - 1 июл. В Одинцовском городском округе завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ, в муниципалитете не зафиксировали нарушений действующего законодательства в ходе голосования, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В 20:00 участки для голосования были закрыты, начался подсчет голосов. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что в ходе волеизъявления граждан в Одинцовском округе нарушений действующего законодательства зафиксировано не было.

«Это было по-настоящему открытое и свободное голосование. Плебисциту предшествовали широкая информационная кампания и общественная дискуссия самого высокого уровня. За ходом голосования на территории округа следило более 400 наблюдателей: члены общественных организаций и политических партий, волонтеры, просто неравнодушные граждане», - сказал Иванов.

Он добавил, что в муниципалитете с 25 июня был открыт 231 участок для очного голосования. Все участки соответствовали как нормам действующего законодательства, так и необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Безопасность голосующих людей, членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ и правоохранительных органов была для нас на одном из первых мест», - подчеркнул глава городского округа.

Председатель Одинцовской территориальной избирательной комиссии Александр Игнатов подтвердил информацию об отсутствии в ходе голосования нарушений действующего законодательства. Он рассказал, что явка в муниципалитете оказалась на высоком уровне.

«Явка, по предварительным данным, превысила 70%. Это очень высокий показатель, особенно учитывая то, что голосование проходило в сложных эпидемиологических условиях», - подчеркнул Игнатов.

В ходе голосования на территории Одинцовского городского округа проголосовало немало известных людей. Денис Майданов, Лариса Лазутина, Анжелика Агурбаш, Яна Рудковская, Анатолий Торкунов, Александр Ворошило – все они посчитали своим долгом прийти на участки и сделать свой выбор, от которого во многом зависит путь, которым страна будет двигаться в ближайшие десятилетия.

По информации председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина, итоги голосования станут известны уже в первой половине дня 2 июля.

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