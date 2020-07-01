РИАМО - 1 июл. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высоко оценила работу председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина.

«Если сравнить, когда он пришел, что творилось в Московской области? <…> Небо и земля. Надо отдать должное. Очень сильный, эффективный председатель», - сказала Памфилова.

Илья Березкин стал председателем Мособлизбиркома в ноябре 2018 года. До этого он работал в правительстве Московской области. В его полномочия входили развитие государственной гражданской и муниципальной службы, работа с кадровым резервом и дополнительным профессиональным обучением сотрудников.

За время работы в регионе Березкин награжден почетной грамотой губернатора Московской области и знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.

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