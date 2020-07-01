РИАМО - 1 июл. По итогам обработки 4,13% протоколов участковых избирательных комиссий за поправки в Конституцию России в Москве высказались 62,59% проголосовавших, соответствующие данные появились на экране ЦИК в инфоцентре.

Против поправок в Конституцию проголосовали 37,33% участников голосования.

Голосование по вопросам изменений в Конституцию России проходило с 25 июня по 1 июля.

В Москве также с 25 июня по 30 июня проводилось электронное голосование.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>