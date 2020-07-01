РИАМО - 1 июл. Переход на многодневную систему голосования потребует серьезных изменений в законодательстве в России, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Процедура (многодневного голосования - ред.) была очень продумана. <...> Сейчас многим понравилось, говорят, давайте на выборы использовать. <...> Придется существенно менять законодательство, нужны другие ресурсы», - сказала Памфилова.

Она отметила, что «в таком темпе и масштабе система прошла проверку на прочность».

«Вспомните, как мы в штыки воспринимали досрочное голосование. Мы были категорически против. <...> Вот сравните качество системы в 2016 году и сейчас. <...> Она стала максимально прозрачной», - уточнила Памфилова.

Она добавила, что разнести выборы на несколько дней - это удобно для людей.

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