РИАМО - 1 июл. В Москве 62,48% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию России по итогам обработки 3,44% протоколов участковых избирательных комиссий, соответствующие данные появились на экране инфоцентра ЦИК.

Москвичи могли отдать свои голоса по поправкам в Конституцию РФ как на избирательных участках, дома, так и дистанционно с помощью электронного голосования.

В столице уже подвели итоги электронного голосования избирателей. 62,33% проголосовавших одобрили поправки, 37,67% высказались против них.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>