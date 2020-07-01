РИАМО - 1 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что голосование, которое проводилось с 25 июля по 1 июля, стало возможностью повлиять на процесс формирования Конституции, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Избиратели, с которыми мне удалось пообщаться, отмечали, что процедура голосования – это возможность повлиять на процесс формирования основного закона нашей страны. И сегодня – 1 июля ؘ– граждане имели возможность прийти на свой избирательный участок и выразить свое мнение», - сказал Брынцалов.

Он напомнил, что на участках принимались все необходимые противовирусные меры: предоставление голосующим средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и санитайзеры), проверка температуры у избирателей, предоставление одноразовых ручек и обязательный контроль соблюдения дистанции.

Спикер Мособлдумы также поблагодарил всех, кто сделал свой выбор.

В среду завершилось голосование по поправкам к Конституции. Избирательные участки в Подмосковье закрылись в 20:00.

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