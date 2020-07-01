РИАМО – 1 июл. Участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли россияне, находящиеся в разных странах мира, участки для голосования работали в 144 странах, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

«Сегодня наши соотечественники получили возможность проголосовать за изменения в Конституцию в 144 государствах мира. Были развернуты 254 участка, на которые пришли голосовать граждане», - сказала Москалькова.

Явка на голосование по поправкам в Конституцию, по предварительным данным, составила 64,99%.

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