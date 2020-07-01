РИАМО - 1 июл. Более 600 звонков поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с 8 июля по поводу голосования, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С 8 июля к нам поступило 663 звонка, и они продолжают поступать. <...> Могу сказать, что взаимодействие с ЦИКом работает. <...> На каждый случай будет реакция ЦИК, никто не говорил - единичный случай, с кем не бывает», - сказала Москалькова.

Она отметила, что кто-то сообщал, что не попал в списки для голосования; не во всех жилых комплексах была информация, где расположены избирательные комиссии.

По ее словам, также были обращения от инвалидов по зрению и просьбы проголосовать по Конституции на дому.

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