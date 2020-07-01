РИАМО - 1 июл. По итогам обработки 24,25% протоколов участковых избирательных комиссий поправки в Конституцию страны в Подмосковье поддержали 78,62% участников голосования, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК России.

Участки для голосования в Подмосковье закрылись в 20:00 в среду. Голосование проходило с 25 июня.

В регионе работало более 4,1 тысячи избирательных участков. Также было открыто порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>