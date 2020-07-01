РИАМО - 1 июл. Более 60 бюллетеней признают недействительными на участке №1570 в Москве после жалобы двух граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«К нам поступили обращения двух граждан, которые пришли на участок 1570 в Печатниках и убедились, что за них кто-то проголосовал. <...> 66 бюллетеней будут признаны недействительными, была опечатана урна», - сказала Москалькова.

Она отметила, что в ситуации уже разбираются правоохранительные органы и ЦИК РФ.

«Будут восстановлены права людей, которые оказались в данной ситуации», - заключила Москалькова.

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