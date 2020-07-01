РИАМО - 1 июл. Избирательная система России показала свою гибкость в сложившейся из-за коронавирусной инфекции ситуации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Наша избирательная система оказалась очень гибкой, <…> смогла за это короткое время адаптироваться к той ситуации, которая сложилась из-за пандемии. Мы предложили ряд мер, исходя из приоритета, что здоровье граждан прежде всего», - сказала Памфилова.

В России ограничения в работе многих предприятий и режим самоизоляции для жителей из-за коронавирусной инфекции ввели в марте. Снимают ограничения все регионы по-разному, исходя из ситуации на территории.

Голосование по поправкам в Конституцию планировали провести в апреле, но из-за пандемии Covid-19 его перенесли на 1 июля.

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