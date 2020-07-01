РИАМО – 1 июл. По предварительным данным, более 64% россиян проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, все проголосовавшие выполнили свою гражданскую миссию, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

«Я бы хотела поблагодарить всех граждан России, которые посчитали для себя очень важной эту гражданскую миссию, гражданский труд. Ознакомились с поправками, подумали и выразили свою волю», - сказала Памфилова.

Ранее Памфилова сообщила, что не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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