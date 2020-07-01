РИАМО – 1 июл. По итогам обработки 41,74% протоколов УИК изменения в Конституцию в России поддержали 75,99% участников голосования, соответствующие данные появились на экране ЦИК в инфоцентре.

Среда стала последним и основным днем голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Отдать свой голос можно было до 20:00.

За ходом голосования следили более 526 тысяч наблюдателей.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>