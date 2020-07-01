РИАМО – 1 июл. Около 600 обращений поступило в Центральную избирательную комиссию со всей России в среду, 79% вопросов касались изменений в Конституцию или порядка проведения голосования, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В среду завершилось голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ.

«Поступило 7,1 тысячи письменных обращений граждан. Из них сегодня поступило 591 обращение», - сказала Памфилова.

Она отметила, что 79% вопросов касались изменений в Конституцию или порядка проведения голосования.

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