РИАМО - 1 июл. В Центральную избирательную комиссию России во время голосования по поправкам в Конституцию поступало множество обращений из других регионов с просьбой провести электронное голосование, это показатель того, что дистанционное голосование надо расширять на всю страну, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«У нас огромное количество обращений, граждане из других регионов звонили, писали и очень хотели проголосовать дистанционно. То есть для нас это такое общенародное задание. Нам нужно поработать таким образом, чтобы расширить эти возможности в ближайшей перспективе», - сказала Памфилова.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло в Москве и Нижегородской области. В столице явка на него составила свыше 93%.

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