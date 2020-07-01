РИАМО – 1 июл. Нарушений, которые могут повлиять на результаты голосования по поправкам к Конституции, по всей России не зарегистрировали, голосование было организовано в соответствии со всеми требованиями, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Возможные случаи признания недействительными бюллетеней. <...> Таких случаев очень мало, мы знаем три-четыре. Этих случаев ничтожно мало, <...> даже если они будут признаны недействительными, нет на текущий момент оснований, чтобы считать, что они могут повлиять на результаты выборов», - сказала Памфилова.

Она отметила, что голосование было организовано в соответствии со всеми требованиями.

Голосование по поправкам к Конституции России проводилось с 25 июня по 1 июля.

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