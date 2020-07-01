РИАМО - 1 июл. В Москве 65,99% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию России по итогам обработки 1,41% протоколов участковых избирательных комиссий, соответствующие данные появились на экране инфоцентра ЦИК.

Избирательные участки закрылись в столице в 20:00.

Москвичи также проголосовали в электронном формате с 25 по 30 июня. По итогам расшифровки голосов 62,33% проголосовавших одобрили поправки, 37,67% высказались против.

Также один избиратель в столице, который принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, испортил свой бюллетень, его голос не был учтен.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>