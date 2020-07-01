РИАМО - 1 июл. В Московской области 79,65% участников голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию поддержали поправки по итогам обработки 10,04% протоколов УИК, соответствующие данные появились на экране инфоцентра ЦИК.

В Московской области не выявили серьезных нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию.

Участки для голосования были открыты с 08:00 до 20:00.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в стране 25 июня и завершилось 1 июля.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>