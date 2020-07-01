РИАМО - 1 июл. В Москве 67,85% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию России по итогам обработки 1,03% протоколов участковых избирательных комиссий, соответствующие данные появились на экране инфоцентра ЦИК.

Против поправок в Конституцию в Москве проголосовали 30,75% участников голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

Жители столицы также принимали участие в электронном голосовании с 25 по 30 июня.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>