РИАМО - 1 июл. В Московской области 79,86% участников голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию поддержали поправки по итогам обработки 7,22% протоколов УИК, соответствующие данные появились на экране инфоцентра ЦИК.

В среду в 20:00 закрылись участки для голосования по поправкам в Конституцию в Подмосковье. В регионе работало более 4,1 тысячи избирательных участков. Также было открыто порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.

За ходом голосования в Московской области следили более 27 тысяч наблюдателей от Общественной палаты региона.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>