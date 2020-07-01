РИАМО - 1 июл. В столице в помещении по улице 1-я Бухвостова, дом 12/11 трое неизвестных мужчин, угрожая пистолетом, украли у жителя Зеленограда 14 миллионов рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступники нанесли мужчине побои, забрали деньги и скрылись.

«Потерпевший с диагнозом: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма – ред.), СГМ (сотрясение головного мозга – ред.), множественные ушибленные раны головы, нарядом скорой медпомощи госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».