РИАМО - 1 июл. Российский представитель ВОЗ Мелита Вуйнович считает, что путь РФ в борьбе с коронавирусом является успешным, сообщает Газета.ru.
Она призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.
«В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
Представитель ВОЗ отметила двухнедельную тенденцию к снижению ежесуточного прироста случаев заражения инфекцией.
В России за прошедшие сутки подтвердилось 6 556 случаев заражения Covid-19, скончались 216 пациентов, выздоровел 10 281 пациент.
Общее число случаев инфицирования в стране составило 654 405.
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1 ИЮЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.
- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.
- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.
- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.
- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов
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