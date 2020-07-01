РИАМО – 1 июл. По итогам обработки 30,22% протоколов участковых избирательных комиссий поправки в основной закон страны поддержали 74,12% участников всероссийского голосования, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК.

Среда стала заключительным днем голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. В этот день открылись «классические» избирательные участки и пункты голосования на улице. Также гражданам было доступно голосование на дому.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>