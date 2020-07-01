РИАМО – 1 июл. Явка на голосование по поправкам в Конституцию России по всей стране предварительно составила 64,99%, соответствующие данные появились на экране инфоцентра ЦИК.

В среду в стране завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ.

В МВД России с 25 июня поступило 839 заявлений о происшествиях на голосовании по поправкам в Конституцию, но среди них не было сообщений о серьезных нарушениях.

За порядком на избирательных участках следили наблюдатели. Также на всех участках соблюдались требования безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>