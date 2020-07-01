РИАМО - 1 июл. Новую дорогу открыли в среду – дополнительный выезд из города Московский на Киевское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

За последние годы в новой Москве построили свыше 210 километров дорог, которые улучшили связи между поселениями ТиНАО и приблизили их к центру столицы.

«Сегодня мы открываем новый выезд из Московского на Киевское шоссе. Дорога небольшая, всего порядка 700 метров, но имеет важное значение для местных жителей. Теперь у них появилась дополнительная возможность выезда в сторону Москвы», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого у города было два выезда на Киевское шоссе в сторону Москвы с улиц Атласова и Академика Чумакова, движение по которым, особенно в час пик, было сильно затруднено.

Осенью прошлого года началось строительство дополнительного выезда из Московского со стороны Проектируемого проезда №7030 на Киевское шоссе.

В рамках проекта построено 0,67 километра дорог, в том числе 0,41 километра – основной ход двухполосной дороги и 0,26 километра – переходно-скоростная полоса на Киевском шоссе.

На прилегающей территории устроен газон площадью 8,7 тысячи квадратных метров, высажено 1019 деревьев и кустарников.