РИАМО - 1 июл. В столице по итогам обработки 0,19% протоколов УИК поправки в Конституцию одобряют 71,9% проголосовавших, соответствующие данные появились на экране ЦИК в инфоцентре.

В Москве работали 3,6 тысячи участков для голосования. Кроме того, жители столицы могли проголосовать онлайн с 25 по 30 июня.

За поправки в Конституцию России высказались 601 096 москвичей, принявших участие в электронном голосовании, или 62,33%.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>