РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в подмосковном Красногорске составила около 74%, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ завершилось. По предварительным подсчетам явка в нашем округе составила около 74%. Свою гражданскую позицию проявили более 138 тысяч красногорцев», - говорится в сообщении.

На всех избирательных участках в присутствии наблюдателей идет подсчет голосов.

В среду состоялся общероссийский день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России. На территории Красногорска работали 118 постоянных и три временных избирательных участка.

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