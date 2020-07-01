РИАМО - 1 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе маловероятна, сообщает «Интерфакс».
«Три месяца такого (роста заболеваний не было - ред.), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал глава столицы.
Он надеется, что в ближайшее время появится вакцина от коронавирусной инфекции. Есть неплохие наработки, которые сейчас проходят испытания. Собянин добавил, что надеется к сентябрю получить не массовые, но хотя бы большие объемы вакцины.
Общее число случаев инфицирования с начала пандемии в городе составляет 222 209.
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1 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.
- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.
- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.
- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.
- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов
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