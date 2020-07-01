РИАМО - 1 июл. По итогам обработки 2,44% протоколов участковых избирательных комиссий поправки в основной закон России поддержали 80,38% проголосовавших, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка на голосовании в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 72,57%.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Конституцию обновят только в том случае, если граждане поддержат поправки.

«Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», - отмечал Путин, обращаясь к россиянам.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>