РИАМО - 1 июл. Один избиратель в Москве, который принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, испортил свой бюллетень, его голос не был учтен, сообщил в среду журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«У нас есть один избиратель, который на своем собственном компьютере испортил свой бюллетень. То есть он остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием в крипту библиотеки, вместо выбора да/нет, написал что-то третье», - сказал Костырко.

Он отметил, что в блокчейне, куда попадают результаты онлайн-голосования, предусмотрены два варианта ответа – да или нет, поэтому этот голос после расшифровки был помечен как недействительный.

В Москве 62,33% избирателей, которые приняли участие в онлайн-голосовании, проголосовали за поправки в Конституцию РФ, против – 37,67%.

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