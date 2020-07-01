РИАМО - 1 июл. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поблагодарил тех, кто проводил огромную работу на избирательных участках, он также отметил работу Общественного штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

Он добавил, что более 25 тысяч добровольцев контролировали ход онлайн-голосования. С 2019 года в структуре Общественного штаба создан «Электронный штаб» («e-штаб»).

«С 25 июня по 30 июня под их бдительным контролем проходило электронное голосование. За все время серьезных нарушений практически не выявлено. Именно механизм общественного контроля на площадке Общественного штаба позволил создать «московский стандарт» выборов, на который равняются все регионы нашей страны», — сказал Шапошников.

Он отметил, что явка москвичей превысила все ожидания. Столица демонстрирует один из самых высоких показателей. Это говорит об уровне гражданской активности горожан, об их ответственности, о четкости организации процесса голосования и наблюдения. В городе обеспечена абсолютная прозрачность и открытость голосования.

Для жителей мегаполиса были созданы максимально удобные условия: можно было проголосовать на избирательном участке или онлайн. В помещениях для голосования соблюдались меры эпидемиологической безопасности.

«Лично для меня голосование – не простой процедурный момент, а возможность сказать «да» тем позитивным преобразованиям, которые будут закреплены в Конституции», — подчеркнул председатель городской думы.

Он добавил, что 1 июля, основной день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, войдет в современную историю России.

«Хочу сказать слова благодарности тем, кто провел и проводит огромную работу на избирательных участках», — заключил Шапошников.

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