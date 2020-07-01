РИАМО - 1 июл. В Подмосковье после обработки 1,22% протоколов участковых избирательных комиссий поправки в Конституцию России одобрили 81,24% участников голосования, соответствующие данные появились на экране ЦИК в инфоцентре.

Участки для голосования в Подмосковье закрылись в 20:00 в среду. Голосование проходило с 25 июня.

Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал, что после голосования по поправкам к Конституции РФ членам участковых избирательных комиссий Подмосковья сделают тестирование на коронавирусную инфекцию.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>