РИАМО - 1 июл. За поправки в Конституцию России высказались 601 096 москвичей, принявших участие в электронном голосовании, или 62,33%, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

Против поправок в Конституцию РФ высказались 37,67% проголосовавших (363 341 человек).

Явка на электронное голосование в столице составила более 93%.

Проголосовать в электронном формате в столице можно было с 25 по 30 июня.

А по итогам обработки 0,03% протоколов УИК тех избирателей, которые голосовали очно в мегаполисе, поправки в Конституцию поддержали 90,98%.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>