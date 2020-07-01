В Москве и Подмосковье завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Целую неделю с 25 июня по 1 июля граждане России могли отдать свой голос по вопросу изменений в основной закон страны очно или онлайн, а также на дому. О том, каковы предварительные итоги голосования и явка избирателей, как проголосовали москвичи и жители Московской области, читайте в материале РИАМО.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>

Онлайн и «по классике»

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось в среду, 1 июля.

В Москве работало 3,6 тысячи «классических» избирательных участков, в Московской области – более 4,1 тысячи УИКов. Также были организованы пункты голосования на улице и возможность проголосовать на дому.

Москвичи и жители Нижегородской области смогли проголосовать в онлайн-формате на портале www.2020og.ru. Электронное голосование закрылось на день раньше, 30 июня.

Процесс голосования был не совсем обычным из-за коронавируса. При входе на участки избирателям измеряли температуру, выдавали маски и перчатки, одноразовые ручки, предлагали санитайзер.

«За» или «против»

В бюллетене был только один вопрос и два варианта ответа – «Да» и «Нет».

По итогам обработки 18, 3% протоколов поправки одобрили 71,92% избирателей, 27,10% проголосовали против внесения изменений в Конституцию, сообщили в ЦИК.

Накануне основного дня голосования президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России и попросил каждого «сказать свое слово». По его словам, обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только в случае их одобрения и поддержки.

Поправки в основной закон страны касаются социальных гарантий, пенсий, защиты детей как приоритета государственной политики, президентской власти, истории страны, судебной системы и других сфер.

Явка в Москве и России

За первые шесть дней в России проголосовали в среднем 55,22% избирателей. По данным на 19:42 1 июля, явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию в стране достигла 64,99%.

В Москве, по предварительным данным, явка составляет 53,08%. При этом в столице отмечается высокая активность на электронном голосовании. Всего таким способом проголосовало порядка 1 миллиона человек. В том числе, мэр Москвы Сергей Собянин.

Предварительно явка онлайн-голосования в Москве достигает более 93%. Итоги дистанционного голосования в столице подведут ориентировочно после 21.30 в среду.

Как голосовали в Подмосковье

В Московской области на 18:00 1 июля проголосовали 72,57% избирателей, что выше, чем на федеральных выборах. Всего в регионе участвовали в голосовании 4,198 миллиона человек. Около 80% из них пришли на избирательные участки, остальные отдали свой голос на дому или на площадках для голосования во дорах, уточнили в Мособлизбиркоме.

Среднесуточная явка в регионе – около 10%. При этом активнее всего голосовали жители городских округов Орехово-Зуево, Химки, Рошаль, Краснознаменск, Щелково, Балашиха, Дмитров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию 1 июля на участке в Одинцовском округе. По его словам, изменения в основной закон страны – это гарантия стабильного развития.

Серьезных нарушений не обнаружено

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений во время голосования по поправкам к Конституции РФ не зафиксировано.

В частности, отметила Памфилова, в Центризбирком не поступало жалоб от членов территориальных избирательных комиссий (ТИК) Московского региона, которым якобы отказывали в просьбе показать акты о количестве участников голосования.

На всероссийском голосовании работают около 15 тысяч волонтеров и более 526 тысяч наблюдателей.

Окончательные итоги голосования будут подведены после обработки 100% бюллетеней.