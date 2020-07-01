РИАМО - 1 июл. После обработки 0,03% протоколов УИК в столице поправки в Конституцию поддержали 90,98% проголосовавших, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК России.

Против поправок проголосовали 9,02% участников голосования.

В 20:00 в Москве закрылись все участки для голосования. За ходом голосования следили 21,6 тысячи наблюдателей, на участках располагалось более 7 тысяч камер.

Кроме того, москвичи могли проголосовать по Конституции онлайн. Электронное голосование проходило с 25 по 30 июня.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>