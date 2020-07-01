РИАМО - 1 июл. На один из столичных избирательных участков мужчина пришел с заполненным протоколом итогов голосования по этому участку, провокация пресечена, по данному факту проводится проверка, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее полиция задержала независимого наблюдателя на голосовании по поправкам в Конституцию.

«Правоохранительные органы установили личность этого человека. У него была копия протокола с якобы уже установленными итогами голосования на этом участке. Там стояла якобы печать участковой комиссии. Установлено, что то, что было в руках у этого гражданина, - это подделка», - сказал Реут.

Он добавил, что это не первая попытка дискредитировать сотрудников избирательных участков. Все нарушения были вовремя предотвращены.

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