РИАМО - 1 июл. По итогам обработки 0,22% протоколов УИК в Подмосковье поправки в Конституцию России поддержали 83,05% участников голосования, соответствующие данные появились на экране ЦИК в инфоцентре.

Большинство участников голосования в Подмосковье голосовали на избирательных участках. По 9% голосовали во дворах и на дому.

Участки для голосования по поправкам в Конституцию закрылись в 20:00 в среду. Голосование длилось с 25 июня.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>