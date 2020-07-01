РИАМО - 1 июл. В штабе по электронному голосованию на улице Покровка в столице запустили процедуру расшифровки дистанционного голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент РИАМО в среду.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы начать расшифровку голосов избирателей Москвы и Нижегородской области, которые сохранены в блокчейн-ключи. И сейчас мы начнем это со сборки ключа-расшифровки», - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он напомнил, что 22 июня в электронном штабе провели процедуру разделения ключей шифрования для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Его разделили на пять частей между пятью участниками. Ключ хранился у них до момента окончания голосования – до 20:00 1 июля.

«Сейчас мы соберем этот ключ, загрузим его в программное обеспечение, которое отправит этот ключ в сеть блокчейн и начнется расшифровка. Она займет примерно 70-80 минут чистого времени, после этого станет понятно, какой сделали выбор москвичи и жители Нижегородской области», - добавил Костырко.

С 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области.

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