РИАМО - 1 июл. По итогам обработки 0,02% протоколов УИК в Подмосковье поправки в Конституцию одобрили 79,33% проголосовавших, соответствующие данные появились на экране инфоцентра ЦИК России

В среду в 20:00 закрылись участки для голосования по поправкам в Конституцию в Подмосковье. В регионе работало более 4,1 тысячи избирательных участков. Также было открыто порядка 1,5 тысяч мест для голосования на улице.

Серьезных нарушений при голосовании зафиксировано не было.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>